Посол Японии в Москве Тоёхиса Кодзуки сегодня был вызван в российский МИД

Он пробыл в дипведомстве около часа и уехал без комментариев для журналистов. Российский МИД пояснил, что послу был заявлен решительный протест в связи с территориальными претензиями Токио.

Напомню, ранее генсек кабинета министров Японии Кацунобу Като заявил, что поездка премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп противоречит последовательной позиции правительства Японии по северным территориям и вызывает крайне сожаление.