В правительстве одобрена идея МВД отбирать загранпаспорта у должников

Это сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя правления Ассоциации юристов России Владимира Груздева. Законопроект также обяжет все органы, которые сделали человека невыездным, проинформировать его об этом в течение дня лично под роспись или по электронной почте.
2021-07-26T13:32:33+03:00
2021-07-26T13:32:33+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 26 июля 2021
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