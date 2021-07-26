Правозащитники призывают ограничить работу систем распознавания лиц в РФ из-за угроз приватности и утечек информации

Об этом говорится в докладе, который был подготовлен проектом «Сетевые свободы» международной правозащитной группы «Агора». По мнению авторов документа, следует ввести понятие разрешенных и запрещенных зон для применения таких систем, установить предельный срок хранения видеозаписей и регламентировать систему жалоб граждан на распознавателей.
2021-07-26T13:32:00+03:00
2021-07-26T13:32:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:32, 26 июля 2021
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