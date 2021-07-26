Об этом сам Павлов сообщил Интерфаксу. Таким образом теперь Сафронову нельзя общаться со своим адвокатом. При этом, по его словам, он остается защитником Сафронова.
В апреле этого года адвокат Павлов стал фигурантом уголовного дела о разглашении данных предварительного следствия.
Журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене, допросили как свидетеля по делу его адвоката Ивана Павлова
Об этом сам Павлов сообщил Интерфаксу. Таким образом теперь Сафронову нельзя общаться со своим адвокатом. При этом, по его словам, он остается защитником Сафронова.