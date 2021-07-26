По мнению экономиста Родионова, Японию вряд ли устроят предложенные Россией льготы на Курильских островах

Премьер-министр России Михаил Мишустин приехал с визитом на Курильские острова и предложил создать там свободную экономическую территорию. Как сказал экономист Иван Родионов в эфире радиостанции «Эхо Москвы», Японию не устроят предложенные Россией льготы на Курильских островах, что это предложение является просто частью политической дискуссии.

«Японцы с этим не согласятся, потому что там четкая стратегия — сделать эти территории японскими», — сказал он.

И.Родионов пояснил, что это часть политической дискуссии, которая не будет иметь реальных результатов.

«На мой взгляд, эта очередная инициатива, это небывалое предложение с российской стороны ничем не закончатся, потому что у японцев четкая позиция — острова надо отдать, а у нас наоборот — отдавать не надо. Любые разговоры: будем сотрудничать, а потом что-нибудь может выйти — бессмысленны. Это такой внешнеполитический ход», — сказал он.

По словам И.Родионова, стратегия премьер-министра Японии строится на постепенном возвращении Курил, и он от этой цели не откажется.