Премьер Михаил Мишустин посещает те регионы страны, которые считает необходимым, — отметили сегодня в Кремле

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на протест Японии, которая продолжает считать Курильские острова своей территорией. В Москве считают этот протест безосновательным, но при этом подчеркивают, что у российского руководства есть политическая воля на сотрудничество с Японией.
2021-07-26T13:05:21+03:00
2021-07-26T13:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:05, 26 июля 2021
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