Премьер Михаил Мишустин посещает те регионы страны, которые считает необходимым, — отметили сегодня в Кремле

Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отреагировал на протест Японии, которая продолжает считать Курильские острова своей территорией. В Москве считают этот протест безосновательным, но при этом подчеркивают, что у российского руководства есть политическая воля на сотрудничество с Японией.