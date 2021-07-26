Неизвестный жестоко убил семью петербургского адмирала Леонида Лобанова

Сам он погиб под колесами электропоезда. Следователи же подозревают, что именно адмирал и расправился со своими близкими.

О трагедии стало известно на минувших выходных. В полицию позвонила дочь адмирала. Она просила, чтобы кто-нибудь из сотрудников приехал и вскрыл дверь в квартиру, где живут ее мать и брат. Соседи пожаловались на сильный неприятный запах. Об этом сообщило издание «Фонтанка.ру», не указывая источник информации. Полиция обнаружила изуродованных тела в нижнем белье жены и сына адмирала Леонида Лобанова. В Следственного комитете журналистам сообщили, что сын адмирал состоял на учете у психиатра. Убили их сковородой, а также перерезали горла и вскрыли животы. Ценные вещи из квартиры не пропали. Следов пьянки или драки не обнаружилось. Однако из трех связок ключей она пропала и дверь была заперта снаружи. Леонида Лобанова накануне сбила электричка в трех километрах от дома. В его карманах не нашлось документов, только нож.

Леониду Лобанову было 86 лет. До отставки он возглавлял оперативное управление штаба Северного флота.