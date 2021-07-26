Белорусская авиакомпания «Белавиа» направит в Москву запасной лайнер для вывоза пассажиров самолета, ранее экстренно севшего в Домодедово.

Боинг «Белавии», на борту которого находилось около 200 человек, летел из Минска на турецкий курорт – в город Анталья – в облет Украины. Когда самолет летел над Белгородской областью, экипаж подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Воронеже из-за технической неисправности, сообщало агентство ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах. Как позже сообщили в Белавии, сработала сигнализация о неисправности одного из двигателей. Лайнеру дали разрешение на посадку, но он сменил курс и направился в Москву – для более оперативного решения возникшей проблемы, пояснил источник агентства РИА Новости. По другой версии – для выработки топлива. Самолет успешно сел в аэропорту Домодедово на одном двигателе, его отогнали на стоянку, а пассажиров доставили в терминал. Белавия уже подготовила запасной борт, который доставит людей на курорт.

ОТВОДКА:

Белавии запрещено летать над Украиной и странами Евросоюза после инцидента с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair. Тогда были задержаны двое пассажиров – оппозиционер Роман Протасевич и россиянка Софья Сапега