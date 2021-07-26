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13:01, 26 июля 2021

В Москве, по данным оперативного штаба, зарегистрирован минимум заразившихся коронавирусом с начала июня

Всего в России за минувшие сутки выявлено более 23 тысяч инфицированных. Более 2,5 тысяч из них в столице, еще больше 2 тысяч обнаружено в области и почти столько же в Санкт-Петербурге.
Отмечается, что сегодня впервые за долгое время зарегистрирован нулевой прирост заболевших на Чукотке.
По данным оперативного штаба, Москва уже больше недели демонстрирует уменьшение ежесуточного прироста заболевших. При этом смертность довольно долгое время не снижается и колеблется на отметке в сто человек. Сегодня власти сообщают о 101 летальном исходе в столице, еще 70 зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Всего же по всей стране спастись от опасного вируса не смогли 727 человек.
Власти отмечают, что почти в 90% случаев гражданам удается вылечиться от коронавируса.

Таким образом на сегодняшний день в России число случаев заражения коронавирусом составляет более 6 миллионов.


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