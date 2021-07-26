Коммунальщики призвали правительство оставить коллекторам возможность заниматься долгами за жилищно-коммунальные услуг

Ранее прямой запрет на подобные соглашения между организациями ЖКХ и коллекторами в первом чтении поддержала Госдума.

Авторы инициативы – Российская ассоциация водоснабжения и водоотведения – утверждают, что новые жесткие ограничения в совместной работе коммунальщиков и коллекторов приведут к еще большему росту задолженности граждан. Как пишет «Российская газета», в обращении утверждается, что в пик эпидемии коронавируса в прошлом году долг за услуги ЖКХ достигал 625 млрд рублей. Такая просрочка, настаивают авторы документа, может привести к срыву производственных программ и к ухудшению качества воды, а также к росту числа аварий.

Запрет на уступку долгов за услуги ЖКХ коллекторам был введен еще два года назад, однако коммунальщики нашли лазейку: они стали заключать посреднические договоры. Одобренные депутатами Госдумы поправки к Жилищному кодексу могут лишить отрасль и этой возможности. Министерство строительства поддержало коммунальщиков. При этом ведомство предложило, чтобы заключение договоров было возможным только с коллекторами, которые включены в реестр юридических лиц и у которых взыскание долгов было основной деятельностью.

По данным Росстата, в прошлом году долги за услуги ЖКХ среди россиян выросли на 55 млрд рублей.