ФСБ рапортует о раскрытии еще одной сети нелегальных оружейников

Обнаружено более 30-ти подпольных мастерских в 25-ти регионах. В них производили и восстанавливали боеприпасы, а также огнестрельное оружие. Как сообщает ФСБ, свою продукцию оружейники пересылали покупателям по почте и через транспортно-экспедиционные компании.