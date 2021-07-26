ФСБ рапортует о раскрытии еще одной сети нелегальных оружейников

Обнаружено более 30-ти подпольных мастерских в 25-ти регионах. В них производили и восстанавливали боеприпасы, а также огнестрельное оружие. Как сообщает ФСБ, свою продукцию оружейники пересылали покупателям по почте и через транспортно-экспедиционные компании.
2021-07-26T12:34:04+03:00
2021-07-26T12:49:19+03:00
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12:34, 26 июля 2021
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