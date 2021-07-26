Сегодня в Токио разыгрывается более 20-ти комплектов олимпиймких наград

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль в синхронном прыжке с 10-ти метров. Таким образом у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио на данный момент восемь медалей.
2021-07-26T12:07:01+03:00
2021-07-26T12:33:55+03:00
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12:07, 26 июля 2021
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