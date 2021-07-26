Журналистка издания Лента.ру Анастасия Завьялова, которую полицейские избили при задержании, решила уехать из России

В своем аккаунте в твиттере Завьялова написала, что падает в обмороки, плохо спит и боится ходить по улицам и поэтому решила уехать. Она попросила у подписчиков финансовой помощи. Инцидент с журналисткой произошел 17 июля. На Чистых прудах Завьялова увидела, как полиция задерживает женщину с ребенком и стала снимать происходящее на телефон, что правоохранителям не понравилось и они задержали ее. Девушке заломили руки, один из сотрудников наступил на нее коленом, а в автозаке Завьялову ударили головой об стол. Тем не менее, обвинение было предъявлено именно ей. В МВД уверяли, что Завьялова не говорила, что она журналистка и ее неоднократно предупреждали о том, что препятствовать действиям полиции нельзя.



Анастасию Завьялову признали виновной в мелком хулиганстве и оштрафовали на тысячу рублей.