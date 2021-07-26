Президент США Джо Байден сегодня встретится в Вашингтоне с премьер-министром Ирака

По итогам чего Белый дом объявит о выводе американских войск из страны.

Иракский премьер-министр Мустафа аль-Казыми в ходе своего визита в Вашингтон потребует от США вывести войска из Ирака — и Белый дом просьбу аль-Казыми намерен удовлетворить, пишет Нью-Йорк Таймс со ссылкой на чиновников администрации Байдена. К концу года военные силы США не будут участвовать в боевых действиях в Ираке, — сказал высокопоставленный чиновник, знакомый с текущими обсуждениями. Сейчас в Ираке дислоцированы 2500 тысячи американских военнослужащих — неопределенная небольшая часть из них будет выведена, роль остальных военных будет переквалифицирована на бумаге. Нью-Йорк таймс называет объявление о выводе войск частью дипломатического театра, который является последней попыткой аль-Казыми удовлетворить требования двух ближайших союзников Ирака, Соединенных Штатов и Ирана. Проиранские группировки требуют ухода США, в то время как иракские официальные лица признают, что им все еще нужна помощь американских войск.

Правительство аль-Казыми вместе с иракскими военными негласно поддерживают присутствие американских военнослужащих в Ираке. Но убийство в Багдаде иранского генерала, главы КСИР Касима Сулеймани, вместе с высокопоставленным сотрудником службы безопасности Ирака ударом беспилотника по приказу Дональда Трампа в 2020 году сделало присутствие американских войск политически невозможным и нежелательным.