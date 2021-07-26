Россия не принимает претензии Японии по поводу визита премьера Михаила Мишустина на Курильские острова

Ранее в Токио вызвали российского посла для выражения протеста.

В Госдуме ожидали такой реакции от Японии, но там полагают, что для возмущения в связи с рабочей поездкой Мишустина на остров Итуруп Курильской гряды нет оснований – это территория России в соответствии с Конституцией, поэтому в Москве поступают по своему усмотрению, отметил зампред комитета по международным делам Алексей Чепа. В диппредставительстве ответили еще жестче: посол Михаил Галузин назвал неприемлемым заявленный Японией протест и напомнил, что России придерживается неизменной позиции по поводу принадлежности Курил. Соответствующее заявление Галузин сделал после того, как его вызвали в японский МИД. В Токио крайне недовольны визитом Мишустина на Итуруп, который в Японии считают частью своих северных территорий. Москва же настаивает на том, что Курильские острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны. Из-за территориальных споров стороны так и не подписали мирный договор. Эта тема регулярно поднимается, но переговоры каждый раз заходят в тупик.

Обратить особое внимание на Курилы во время поездки премьеру поручил президент Владимир Путин. Он ранее анонсировал «беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность островов.