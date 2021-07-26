Самолет «Белавиа», подавший сигнал тревоги, совершил посадку в «Домодедово»

Более 200 человек находится на борту пассажирского самолета авиакомпании «Белавиа», который совершил экстренную посадку в аэропорту «Домодедово». Ранее экипаж подал сигнал тревоги из-за проблем в двигателе «Боинга». Сначала сообщалось, что воздушное судно изменило курс в сторону Воронежа, однако затем было решено лететь в столицу. «Боинг» выполнял рейс из Минска в Анталью.
2021-07-26T12:03:48+03:00
2021-07-26T12:10:23+03:00
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12:03, 26 июля 2021
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