Самолет «Белавиа», подавший сигнал тревоги, совершил посадку в «Домодедово»

Более 200 человек находится на борту пассажирского самолета авиакомпании «Белавиа», который совершил экстренную посадку в аэропорту «Домодедово». Ранее экипаж подал сигнал тревоги из-за проблем в двигателе «Боинга». Сначала сообщалось, что воздушное судно изменило курс в сторону Воронежа, однако затем было решено лететь в столицу. «Боинг» выполнял рейс из Минска в Анталью.