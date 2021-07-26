Федеральная таможенная служба планирует организовать праздник в четь 30-летия в Государственном кремлевском дворце

Федеральная таможенная служба планирует организовать праздник в четь 30-летия ведомства в Государственном кремлевском дворце, — сообщает интернет-издание Znak.com, ссылаясь на сайт госзакупок. На эти цели будет потрачено 35 миллионов рублей. В концепции концерта говорится, что в нем должно быть отражено «славное настоящее российского государства, а также темы патриотизма и любви к родине».
2021-07-26T11:35:08+03:00
2021-07-26T11:35:08+03:00
https://echo.msk.ru/news/2877162-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:35, 26 июля 2021
Загрузка комментариев...