К Токио, где продолжаются Олимпийские игры, приближается тайфун

По прогнозам, он принесет сильные дожди и ветер. Организаторы Игр заявили, что, скорее всего, все запланированные на сегодня соревнования состоятся. Переносятся лишь соревнования по гребле и стрельбе из лука.

Напомню, что сегодня в Токио разыгрывается более 20-ти комплектов наград. Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовую медаль в синхронном прыжке с 10-ти метров. Таким образом у российских спортсменов на Олимпиаде в Токио на данный момент восемь медалей.

