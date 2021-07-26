На Курилах может быть создана свободная таможенная зона

Как сообщил премьер Михаил Мишустин, большинство видов деятельности там могут освободить от основных налогов. Глава правительства назвал эти меры беспрецедентными, но при этом подчеркнул, что Курилы не должны стать офшором. Остров Итуруп стал первым пунктом поездки Мишустина на Дальний Восток и в Сибирь.