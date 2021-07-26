Самолет «Белавиа», ранее подавший сигнал бедствия, по уточненным данным, запросил экстренную посадку в Москве

Об этом передает Интерфакс, ссылаясь на информированный источник. Экипаж сообщил о критическом внезапном росте температуры масла в двигателе. Самолет следовал рейсом из Минска в Анталью. Ранее сообщалось, что он совершит вынужденную посадку в Воронеже.

На борту «Боинга» находится 197 пассажиров и 7 членов экипажа.