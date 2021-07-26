Депутата Бондаренко сегодня вызвали в полицию и могут снять с выборов в Госдуму за экстремизм

Депутата Саратовской областной Думы от КПРФ Николая Бондаренко вызвали в полицию и могут снять с выборов в Госдуму за экстремизм. Как он сказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы», ему вменяют распространение экстремистских материалов за публикацию «Манифеста «Единой России» 2002 года в своих соцсетях в 2011 году.

«По последней информации, меня снимают с выборов. Власть приняла решение перейти от слов к делу, маховик репрессий дошел лично до меня: меня снимают с выборов. Снимают за экстремизм. Мне вменяют распространение экстремистских материалов. Причем ситуация настолько абсурдна, безумна — я выяснил, что события, которые мне вменяют, аж 2011 года — то есть, десять лет назад», — сказал депутат.

По словам Н.Бондаренко, правоохранительные органы заводят на него дело по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов).

«Эта статья лишает меня пассивного избирательного права, возможности быть выбранным на выборах. В разговоре я уточнил, что действительно есть производство, целое административное расследование за то, что якобы 10 лет назад я разместил так называемый «Манифест «Единой России»», — пояснил он.

По словам Н.Бондаренко, сегодня он приглашен в полицию для составления протокола, однако он отметил, что не собирается туда идти.

«Я не пойду туда, у меня есть более важные другие дела. У меня идут выборы, встречи с избирателями, у меня выпуска агитации. Если они хотят составить на меня протокол, пусть надевают на меня наручники и в принудительном порядке против моей воле тащат в полицию», — отметил он.

Н.Бондаренко считает, что у власти «не стоит задачи посадить» его за решетку, а «стоит задача отстранить от выборов».

«Учитывая, что у нас в следующем году 2022 году перевыборы в Саратовскую областную Думу, а если я лишен на год права избираться, то есть я пролетаю не только на эту кампанию, но и на выборы в моем регионе», — сказал он.

По словам депутата, в случае необходимости юристы от партии готовы обращаться в Верховный суд, а также в Европейский суд по правам человека.