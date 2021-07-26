В РФ за сутки выявлено более 23,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 727 человек скончались — оперштаб

В России за сутки выявили более 23-х тысяч новых случаев заражения коронавирусом, — сообщает оперативный штаб. На Москву приходится чуть более 2,5 тысяч. Это минимальный показатель с конца мая. Скончались в стране от COVID-19 за день 727 человек.
2021-07-26T11:20:08+03:00
2021-07-26T11:49:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2877150-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3497688.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:20, 26 июля 2021
Загрузка комментариев...