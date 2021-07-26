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11:20, 26 июля 2021

В РФ за сутки выявлено более 23,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, 727 человек скончались — оперштаб

В России за сутки выявили более 23-х тысяч новых случаев заражения коронавирусом, — сообщает оперативный штаб. На Москву приходится чуть более 2,5 тысяч. Это минимальный показатель с конца мая. Скончались в стране от COVID-19 за день 727 человек.  


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