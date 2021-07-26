Введение углеродного налога в Евросоюзе, по данным газеты РБК, может обойтись России более чем в 1 млрд евро в год

Наибольшей пошлиной, как отмечается, будут облагаться удобрения, железо и сталь.

Почти 7 млрд евро составил в прошлом году импорт Евросоюзом российских товаров, имеющих большой углеродный след, то есть при производстве которых было допущена высокая концентрация выбросов углекислого газа. Согласно расчетам издания, методику которых подтвердили в министерстве экономического развития, дополнительная пошлина на них составит 16%. Правда, пока в Брюсселе параметры введения углеродного налога только обсуждают, но предполагается, что в полную силу он вступит к 2035 году.

В Минэкономразвития при этом также отмечают, что точные расчеты представить довольно сложно. Все из-за того, что Еврокомиссия намерена взимать плату с импортеров, исходя из фактических выбросов при производстве продукции, в то время как в российских компаниях систематического измерения углеродных выбросов нет. Вместе с тем международные организации признают, что Россия может испытать наибольшие потери от введения углеродного налога наряду с Турцией, Украиной и Великобританией.

В ЕС углеродный налог хотят ввести для того, чтобы к 2035 году добиться цели резкого снижения парниковых выбросов. При этом в России считают, что подобный налог может противоречить правилам ВТО.