Российские прыгуны в воду Александр Бондарь и Виктор Минибаев принесли команде ОКР первую медаль дня

Они стали третьими в синхронных прыжках с 10-метровой вышки.

Китайская сборная, которая редко расстается с золотом в прыжках в воду на этот раз отдала его британцам Томасу Дэйли и Мэтти Ли, которые выиграли у Цао Юаня и Чень Айсэня чуть больше балла. Бронза Минибаева и Бондаря стала третьей олимпийской наградой в этом виде программы, но последняя состоялась 13 лет назад, в Пекине. В Рио-де-Жанейро медалей у россиян не было вовсе, но на чемпионате мира в Кванджу Бондарь и Минибаев взяли серебро именно в этой дисциплине, так что в федерации надеялись на медаль и эти надежды оправдались, тем более, что оба спортсмена поодиночке уже становились призерами мировых первенств. Александр Бондарь в 2015 году сменил спортивной гражданство. Раньше он выступал за Украину.



Бронза Бондаря и Минибаева стала восьмой для российской команды, в активе которой одно золото, четыре серебра и три бронзы.