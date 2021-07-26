Пассажирский самолет Минск — Анталья подал сигнал тревоги над Белгородской областью

Пассажирский самолет, выполняющий рейс Минск — Анталья, подал сигнал тревоги в небе над Белгородской областью, сообщил ТАСС источник в авиационных кругах.

«Пассажирский Boeing-737 рейсом Минск — Анталья подал сигнал тревоги, пролетая над Белгородской областью», — сказал собеседник агентства.

Самолет снизился и изменил курс. В настоящее время он находится над Воронежем.