Адвокат якутского шаман считает решение суда отправить его на принудительное лечение «несоразмерным»

Якутский городской суд сегодня огласил постановление по уголовному делу шамана Александра Габышева, согласно которому фигурант снова направлен на принудительное лечение с интенсивным наблюдением. В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» его адвокат и координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников заявил, что это решение «несоразмеримо» и защита будет его обжаловать.

«Если опустить, было ли доказано или нет применение насилия к сотруднику Росгвардии – там очень много вопросов. Эти вопросы и сомнения основываются на тех экспертизах, которые инициировало следствие, и заключения содержатся в делах, но там все противоречиво. Если даже опустить эти рассуждения, здесь главным является то, что был несоразмерен выбор этого режима лечения с тем вредом в отношении росгвардейца, а есть заключение экспертизы, что он с ритуальным ударом сувенирным мечом вред здоровью не причинен. Это все несоразмерно», — отметил адвокат.

По словам А.Прянишникова, сегодня было завершение оглашения постановления по уголовному делу в отношении Александра Габышева.

«Статьи и составы, которые ему вменялись – это 318 часть 2 – применение насилия представителю власти, а именно сотруднику омона и Росгвардии. И 280-я – призывы к экстремистским действия – это старое дело, которое возбуждалось еще летом 2018 года. Оба дела были объединены в одно. Учитывая, что в отношении его была проведена психиатрическая экспертиза, которая выявила признаки невменяемости в его поведении на момент совершения преступления, прокуратура просила не о лишении свободы или каком-то наказании, а о направлении на принудительное лечение с интенсивным наблюдением», — пояснил адвокат.

По словам А.Прянишникова, режим интенсивного наблюдения – это «тюремные решетки, это палаты, которые закрываются снаружи на щеколду или засов, чтобы люди не смогли выйти», где содержатся убийцы, насильники, людоеды, рецидивисты, которые повторно совершают особо тяжкие преступления.

«Ему предстоит в такой компании находится. При этом режиме будут применяться сильные препараты – нейролептики в повышенных дозах. Как правило их применяют вне зависимости от индивидуальных особенностях человека, состояния его здоровья и т.д. Здесь функцию цепей и наручников будут выполнять лекарственные средства, которые призваны ограничить умственную способность, двигательную способность, волю человека. По словам специалистов, последствия после такого пребывания в этом стационаре человек скрючивается, у него меняется телосложение», — отметил адвокат.

А.Прянишников при этом отметил, что независимые специалисты психиатры считают, что необходимо провести повторную комплексную судебную психолого-психиатрическую экспертизу в институте им.Сербского, так как внешних признаков опасности со стороны Габышева для общества или в отношении себя не наблюдалось.

До вступления решения суда в законную силу Габышев будет содержаться под стражей.

Как сообщалось, в начале года шаман объявил о новом «походе на Москву», который должен был начаться в марте 2021 года.