В официальном сообщении говорится, что работы на месте обрушения моста ведутся круглосуточно. Между тем, движение не прерывается. Только за минувшую ночь было пропущено около 20-ти составов.
Железнодорожный пост обрушился два дня назад. Это произошло из-за сильных осадков в Забайкалье.
Компания «РЖД» возобновила продажу билетов на поезда, которые следуют по Транссибирской магистрали
В официальном сообщении говорится, что работы на месте обрушения моста ведутся круглосуточно. Между тем, движение не прерывается. Только за минувшую ночь было пропущено около 20-ти составов.