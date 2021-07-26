Три станции московского метро открываются сегодня досрочно

Это «Юго-Западная», «Воробьевы горы» и «Университет», — сообщает департамент транспорта. Станции удалось открыть на две недели раньше, чем планировалось. Пока остается закрытым «Проспект Вернадского». Движение между станциями «Спортивная» и «Тропарево» было приостановлено в середине июля из-за строительства Большой кольцевой линии.

