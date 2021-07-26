В Астрахани в гостиницы и санатории с сегодняшнего дня будут заселять гостей только в QR-кодами и ПЦР-тестами

Это связано с ухудшением ситуации в регионе. Эпидемический порог в Астраханской области превышен в два раза. В регионе отменены все массовые мероприятия, закрыты торговые центры. В прошедшие выходные в Астрахани провели дезинфекцию улиц, — передает ТАСС.
2021-07-26T10:32:37+03:00
2021-07-26T10:52:07+03:00
https://echo.msk.ru/news/2877122-echo.html
https://echo.msk.ru/files/3497644.jpg
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
10:32, 26 июля 2021
Загрузка комментариев...