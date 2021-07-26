Российские пловцы, одни из фаворитов в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем заняла в финале только 7 место

Стартовый этап наша команда закончила третьей. Андрей Минаков с личным рекордом удержался среди лидеров, однако затем россияне начали отставать. Владислав Гринев передал эстафету уже шестым, а Владимир Морозов и вовсе откатился на 7 место. Кименту Колесникову на последнем этапе тратить силы было уже бессмысленно. Команда, которая на чемпионате мира в Кванджу на равных боролась с американцами остались 7. Сказать им было нечего. Ни один из пловцов не остановился в микст-зоне. Впрочем, россияне с трудом прошли в финал. Так что такого результата можно было ожидать. Главный тренер сборной Сергей Чепик, которого цитирует Р-спорт, видит в качестве одной из причин странно составленное расписание. Лидеров российской команды Колесникова Рылова поставили в заплыв 100 метров на спине всего за 25 минут до финала эстафеты.

Золотые медали в кролевой эстафете 4 по 10 метров заняла сборная США. Серебро у Итальянце, бронза у команды Австралии.