Бондарь и Минибаев выиграли бронзу Олимпиады в синхронных прыжках в воду с вышки

Россияне Александр Бондарь и Виктор Минибаев завоевали бронзовые награды в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпийских играх в Токио.

Результат россиян составил 439,92 балла. Золотую награду завоевали британцы Дэйли Томас и Мэтти Ли (471,81), вторыми стали китайцы Цао Юань и Чэнь Айсэнь (470,58).