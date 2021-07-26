Петербургские благотворительные организации начинают вакцинировать бездомных от коронавируса

Несколько десятков человек, которые живут на улице и в приютах, уже сегодня получат первую дозу вакцины «Спутник V».

Некоммерческая организация «Благотворительная больница», фонд «Диакония», клуба православной молодежи «Кинония» и сотрудники городской поликлиники №49 вакцинируют сегодня бездомных петербуржцев. Всем выдадут об этом справку. Две машины социального патруля фонда «Диакония» доставят к месту вакцинации маломобильных людей. На улицах Петербурга, по разным оценкам, живет около 60 тысяч бездомных. Для сравнения — это почти как заполненный стадион «Газпром-арена». Отмечу, администрация города признает, что вакциная идет низкими темпами. За все время необходимые два укола сделали от силы 17% горожан от необходимых 22.

В России, по официальным данным, за все время вакцинации два необходимых компоненты прививки получили лишь 16% от необходимого количества граждан.