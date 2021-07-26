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10:03, 26 июля 2021

Во Франции одобрили введение так называемых «санитарных пропусков»

Новый документ в первую очередь будет необходим для передвижения внутри страны. Кроме того, он потребуется для посещения ресторанов и поездок на поезде и самолете. На данный момент ограничительные меры распространяются только на взрослых, но уже с конца сентября возрастной порог снизится до 12 лет.
Чтобы получить так называемый «санитарный паспорт», гражданину Франции необходимо предоставить доказательство вакцинации, либо отрицательный ПЦР-тест, либо справку о перенесенном коронавирусе.
Кроме того, принятый закон требует, чтобы до середины сентября были вакцинированы все работники системы здравоохранения.
Между тем,ранее, когда нововведения только готовились, по всей Франции прошли акции протеста против «санитарных пропусков», а также против обязательной иммунизации медиков. В общей сложности, по данным местного МВД, в манифестациях приняли участие более 160 тысяч человек.

Новые правила будут действовать до середины ноября, однако если ситуация с распространением коронавируса не стабилизируется, власти планируют их продлить.


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