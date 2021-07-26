Якутский городской суд в очередной раз направил называющего себя шаманом Александра Габышева на принудительное лечение

Он является фигурантом дел о насилии в отношении полицейских и экстремизме.

Суд полностью удовлетворил требование гособвинения в отношении Габышева. До вступления решения в силу он будет содержаться под стражей. При этом защита так называемого «шамана» сочла вынесенный приговор несоразмерным. Координатор проекта «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников в интервью «Эху» сказал, что Габышева могут поместить в психдиспансер, в котором также содержатся осужденные по особо тяжким преступлениям, таким, как убийства и изнасилования.

В то же время самого Габышева обвиняли в нападении на полицейского. По версии следствия, в конце января, когда в дом к активисту пришли силовики, он ранил одного из них своим мечом. Как утверждалось, сотрудники МВД вошли в жилище Габышева после того, как он перестал приходить на плановый осмотр в Якутский психдиспансер, лечение в котором было назначено по решению суда. При этом уже во вторник шестимесячный срок его содержания в психиатрическом стационаре должен был истечь.

Александр Габышев стал известен в начале 2019 года после того, как он объявил себя шаманом и отправился в пешее путешествие из Якутска в Москву, чтобы, по его словам, «изгнать Путина из Кремля».