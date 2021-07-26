Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг олимпийского теннисного турнира

Она одержала победу над немкой Анной-Леной Фридзам в двух сетах. Еще две россиянка, Елена Веснина и Екатерина Александрова, свои матчи проиграли. Мужская сборная России по волейболу обыграла команду США в матче группового этапа 3:1.

Напомню, российские пловцы заняли лишь седьмое место в эстафете 4 по 100 метров вольным стилем.

Сегодня на Олимпиаде разыгрывается более двадцати комплектов наград. В общекомандном зачете Россия пока на 6-м месте.

