«Филипп Моррис», поддержала концепцию Великобритании, в полном отказ населения от курения к 2030-му году

Крупнейшая табачная компания, «Филипп Моррис», поддержала концепцию Великобритании, главной целью которой является полный отказ населения от курения к 2030-му году. В руководстве корпорации британскому изданию «Телеграф» сказали, что с сигаретами нужно обращаться как с бензиновыми автомобилями и запретить их в течение 10-ти лет. Концепция правительства предполагает более активное использование электронных сигарет и средств бездымного нагревания табака.
2021-07-26T09:33:30+03:00
2021-07-26T09:41:30+03:00
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09:33, 26 июля 2021
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