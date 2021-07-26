«Филипп Моррис», поддержала концепцию Великобритании, в полном отказ населения от курения к 2030-му году

Крупнейшая табачная компания, «Филипп Моррис», поддержала концепцию Великобритании, главной целью которой является полный отказ населения от курения к 2030-му году. В руководстве корпорации британскому изданию «Телеграф» сказали, что с сигаретами нужно обращаться как с бензиновыми автомобилями и запретить их в течение 10-ти лет. Концепция правительства предполагает более активное использование электронных сигарет и средств бездымного нагревания табака.