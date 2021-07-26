Часть медицинских организаций Бурятии возвращается к обычному режиму работы

Власти признали, что локдаун положительно повлиял на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Через 2 недели после окончания регионального локдауна в Бурятии часть медицинских организаций возвращается к плановому приему пациентов.

Как сообщает республиканский минздрав с 26 июля возобновится оказание планового приема взрослого населения в поликлиниках Улан-Удэ.

Стационары республиканских учреждений и центральных районных больниц начнут формировать план госпитализации с этой недели.

Однако работа четырех ковидных стационаров продолжается.

За прошедшую неделю было сокращено более тысячи ковидных мест. В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1840 мест. Из них на данный момент свободны – 508. Занятость коечного фонда составляет 72 %.

Среди районов наибольшее количество ковидных коек по данным ведомства открыто в Кабанском, Иволгинском, Прибайкальском, Заиграевском районах.

За минувшие сутки в Бурятии было выявлено более 200 новых случаев заражения коронавирусом.

