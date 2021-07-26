Правительство России предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию

И сделать ее привлекательной для зарубежных инвесторов за счет освобождения большинства родов деятельности от основных налогов. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на Курильских островах. Он сказал, что по возвращении в Москву намерен обсудить это предложение с президентом.

За визитом Мишустина наблюдают в Японии. Посла России уже вызвали в МИД этой страны. Напомню, официальный Токио оспаривает принадлежность Южно-Курильских островов.