Ближайший соратник бывшего президента США Дональда Трампа миллиардер Томас Барак сегодня должен предстать перед судом

Его обвиняют в незаконном лоббировании. Баррак был арестован, и затем выпущен под залог в 250 млн долларов, на прошлой неделе.

Отпуская 74-летнего Тома Барака под залог в 250 млн долларов, включая 5 млн долларов наличными, судья обязал инвестора-миллиардера и давнего соратника бывшего президента США Дональда Трампа носить GPS-браслет с отслеживанием, запретил ему переводить деньги за границу и ограничил поездки в пределах Южной Калифорнии и Нью-Йорка. Также для Барака, которого арестовали неделю назад в Лос-Анджелесе, по обвинениям в незаконном лоббировании тогдашнего президента Трампа в пользу ОАЭ, установлен комендантский час. Прокуроры выступали против освобождения Барака под залог во время его перевода в Нью-Йорк, где обвиняемый сегодня предстанет перед судом, назвав серьезным риском побега из-за его «огромного состояния», зарубежных связей и доступа к частным самолетам. Также в обвинении говорится, что Барак связан с высшим руководством как ОАЭ, так и Саудовской Аравии — обе страны не имеют договоров об экстрадиции с США. Второй обвиняемый по данному уголовному делу, Рашид Султан Рашид Аль Малик Альшахи, бежал из Соединенных Штатов через три дня после того, как ФБР допросило его в 2018 году и до сих пор остается в побеге.

По данным прессы, Томас Барак в ходе сегодняшнего судебного заседания признает себя невиновным.

