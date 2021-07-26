В столицу Туниса введены войска. Военной техникой блокировано здание парламента

Минувшей ночью президент Туниса объявил о том, что деятельность законодательного органа приостанавливается. Каис Саид также сообщил, что отменяется парламентская неприкосновенность депутатов.

Накануне во многих городах Туниса прошли антиправительственные акции. Их участники требовали привлечь к ответственности тех, кто виновен к плохой социально-экономической ситуации в стране.