Российские пловцы отказались общаться с журналистами после неудачного выступления в эстафете на Олимпиаде в Токио

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев. Они заняли лишь 7-е место. Золотую медаль завоевала команда США. Ранее чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова раскритиковала организаторов Игр за проведение финалов утром. По ее мнению, это мешает устанавливать хорошие результаты и устанавливать мировые рекорды.

Тем временем российские волейболисты сегодня обыграли команду США в матче группового этапа. Встреча завершилась за счетом 3:1.

