Финляндия с сегодняшнего дня открывается для полностью привитых туристов

Путешественников из России это не коснется.

Финляндия разрешила въезжать в страну гражданам всех государств при наличии сертификата, подтверждающего полную вакцинацию от коронавируса. Но препарат должен быть сертифицирован Евросоюзом или Всемирной организацией здравоохранения. Они пока не одобрили российские вакцины, в том числе Спутник. Поэтому на россиян по меньшей мере до конца августа будут действовать прежние ограничения. Согласно новым правилам, еще одним документом, дающим право на въезд в Финляндию, становится справка о перенесенном в течение полугода коронавирусе – но это работает только для граждан стран-членов ЕС и Шенгенской зоны.

Россияне пока могут ездить в Финляндию например, при возникновении неотложных семейных обстоятельств или по работе, а с недавних пор им разрешили въезжать для встреч с родственниками. На поезде туда не доехать, однако возобновлено авиасообщение и автобусное сообщение.

В Финляндии каждый день фиксируется несколько сотен новых случаев заражения. Эксперты говорят о новой волне коронавируса.