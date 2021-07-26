Введение Евросоюзом углеродного налога может обойтись России ежегодно в более чем миллиард евро

Углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений в более чем 1 миллиард долларов в год, — пишет газета РБК. Проект налога был представлен в середине июля. В случае его одобрения он заработает в полную силу в ближайшее десятилетие. Закон обязывает компании отчитываться о парниковых газах. По данным Еврокомиссии, потенциально самый большой налог затронет также Украину, Турцию, Белоруссию, Египет и Алжир.
2021-07-26T09:04:39+03:00
2021-07-26T09:30:13+03:00
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09:04, 26 июля 2021
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