Введение Евросоюзом углеродного налога может обойтись России ежегодно в более чем миллиард евро

Углеродный налог Евросоюза может обойтись российским поставщикам железа, стали, алюминия и удобрений в более чем 1 миллиард долларов в год, — пишет газета РБК. Проект налога был представлен в середине июля. В случае его одобрения он заработает в полную силу в ближайшее десятилетие. Закон обязывает компании отчитываться о парниковых газах. По данным Еврокомиссии, потенциально самый большой налог затронет также Украину, Турцию, Белоруссию, Египет и Алжир.