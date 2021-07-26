Российского посла вызвали в японский МИД, чтобы выразить ноту протеста

Курильские острова вновь стали поводом недовольства Токио. По данным агентства Киодо, встреча российского дипломата и заместителя министра иностранных дел Японии состоится из-за визита премьер-министра России Михаила Мишустина на остров Итуруп. Генеральный секретарь кабинета министров Японии назвал визит российского премьера противоречащим последовательной позиции Токио в отношении северных территорий. Он также отметил, что эта ситуация вызывает крайнее сожаление.

Сейчас Мишустин находится на Дальнем Востоке. Его программа началась именно с посещения острова Итуруп, расположенного на Курильском архипелаге. Там он осмотрел центральную районную больницу и цех рыбоперерабатывающего комплекса.

Акцентировать внимание на Курильских островах главу кабмина попросил президент Владимир Путин. Глава государства также отметил, что в ближайшее время будут озвучены беспрецедентные предложения по вовлечению Японии в экономику Курил.

Официальная Москва ситуацию пока не комментировала