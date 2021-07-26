Центральный банк с сегодняшнего дня повышает ключевую ставку до 6,5% годовых

Соответствующее решение было принято на минувшей неделе. Было признано, что инфляция растет более быстрыми темпами, чем предполагалось. В ЦБ надеются с помощью повышения ставки увеличить привлекательность депозитов для населения и защитить покупательную способность сбережений.