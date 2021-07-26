Центральный банк с сегодняшнего дня повышает ключевую ставку до 6,5% годовых

Соответствующее решение было принято на минувшей неделе. Было признано, что инфляция растет более быстрыми темпами, чем предполагалось. В ЦБ надеются с помощью повышения ставки увеличить привлекательность депозитов для населения и защитить покупательную способность сбережений.
2021-07-26T08:33:52+03:00
2021-07-26T08:33:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:33, 26 июля 2021
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