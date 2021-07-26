В России начали строить новый самолет управления войсками на случай ядерной войны, — сообщает агентство РИА Новости, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе. «Самолет судного дня» создают в Воронеже. Он должен заменить использовавшийся до этого Ил-80. Он будет преодолевать расстояние вдвое больше. Летающие командные пункты нужны для эвакуации высшего руководства страны и в случае уничтожения наземной и спутниковой инфраструктуры.