Парламент Франции сегодня рано утром одобрил законопроект о санитарных пропусках

Они будут необходимы посетителям ресторанов и для поездок внутри страны. Пока нововведение будет касаться всех взрослых. Осенью санитарные пропуска потребуются также подросткам.

Ранее во многих городах Франции прошли акции протеста против введения таких документов, а также против планов по обязательной вакцинации медиков.