В Норвегии упал метеорит

Вспышки света можно было увидеть в восточной части страны, в частности огненный шар заметили жители Осло. Предполагается, что части метеорита упали на территории природного заповедника Финнмарка, сообщает Норвежская метеорная сеть. Полет небесного тела сопровождался сильным гулом, а в момент падения очевидцы ощутили мощную ударную волну. По предварительным данным, никто не пострадал.
2021-07-26T08:06:32+03:00
2021-07-26T08:06:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:06, 26 июля 2021
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