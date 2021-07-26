Мишустин: Правительство предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию

Правительство РФ предлагает создать на Курилах свободную таможенную территорию, сделать их привлекательными для зарубежных инвесторов за счет освобождения большинства видов деятельности от основных налогов, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

При этом Мишустин подчеркнул, что Курилы «нельзя превращать в офшор», как это было в 90-е годы, когда «внутренние офшоры создавались не для инвестиций в территорию, а чтобы минимизировать агрессивное налогообложение».