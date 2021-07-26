В Грузии стартуют международные военные учения Agile Spirit

В них принимают участие страны НАТО и партнеры альянса.

Заявленная цель учений, название которых переводится как «Проворный дух», традиционная для НАТО – повышение оперативной совместимости между войсками. Они включают обучение в командном пункте, полевые тренировки и упражнения с боевыми стрельбами.

Церемония открытия состоится сегодня на авиабазе в Сенаки. Маневры будут также проходить на полигонах Вазиани (вблизи Тбилиси), Орфоло и Сорта. Всего ожидается около 2,5 тысяч участников из 15 стран. Большую часть из них составят служащие сил обороны Грузии и американской армии в Европе и Африке. США перебросили воздушным и морским транспортом 700 военных и различную технику, в том числе вертолеты «Блэк хоук» с немецкой авиабазы Рамштайн, которые будут задействованы в отработке медицинской эвакуации, сообщила пресс-служба грузинского Минобороны. Украина направила на учения группу кораблей военно-морских сил и сводное подразделение морской пехоты. В числе участников маневров также Германия, Великобритания, Турция, Польша, Эстония, Латвия, Литва и Азербайджан. Учения продлятся до 6 августа.

Впервые учения Agile Spirit прошли в Грузии в 2011 году. Они являются одним из компонентов сотрудничества Тбилиси и Вашингтона. Российская сторона ранее неоднократно высказывала обеспокоенность усилением активности НАТО в Черноморском регионе.